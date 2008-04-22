Міста-учасники Євро-2012 частину податків мають залишати собі

Львів. 22 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за те, аби залишати в бюджеті міст, які прийматимуть чемпіонат Європи з футболу у 2012 році, кошти, що сьогодні направляються до центрального бюджету.

Про це він сказав на прес-конференції у Львові.

Зокрема, Президент вважає, що в розпорядженні міст необхідно залишити надходження від податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи громадян. Також необхідно залишати кошти від планового виконання місцевих бюджетів.

Президент вважає, що якщо цього не зробити, то необхідно чітко заявити, що все фінансування підготовки до Євро-2012 буде відбуватись з державного бюджету.

Також В.ЮЩЕНКО висловив думку, що необхідно ухвалити рішення про фінансування реконструкції і будівництва муніципальних доріг за рахунок державного бюджету. «Жодна мерія самостійно з цим питанням не впорається», - сказав він.

Також Президент в чергове закликав уряд вирішити завтра питання щодо власності аеропортів. Він підкреслив, що це є ключовою загрозою для проведення чемпіонату.

Також Президент закликав активізувати роботу щодо інших питань, пов’язаних з підготовкою до Євро. «У нас багато роботи, але немає сумніву, що її буде зроблено», - сказав він.