Харківський університет ім. Каразіна - у п’ятірці кращих вузів України

Харків. 29 квітня. УНІАН. Харківський національний університет ім. Василя Каразіна посідає 5 місце у рейтингу 200 кращих вузів України, складений кафедрою ЮНЕСКО ”Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” за підсумками 2007 року, повідомляє ”Дзеркало тижня”.

За допомогою визнаної в світі методики рейтингeвання експерти ЮНЕСКО оцінили науково-педагогічний потенціал, якість підготовки студентів, міжнародну діяльність і визнання українських вузів за кордоном за станом на кінець 2007 року.

Очолив рейтинг національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”.

КПІ одержав якнайкращий показник міжнародного визнання (18 балів), хоча за науково-педагогічним потенціалом (41 бал) і якістю навчання (16) зайняв другу позицію. Загальна оцінка вузу - 75 балів.

На друге місце опустився лідер рейтингу 2006 року Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (71 бал). У нього кращий показник оцінки якості науково-педагогічного потенціалу (48), проте він поступається КПІ за якістю навчання (12), а в рейтингу міжнародного визнання займає тільки четверте місце (11 балів).

З одинадцятого на третє місце піднявся Національний медичний університет ім. Олександра Богомольця (43), одержавши високу оцінку якості науково-педагогічного потенціалу (34), але помітно поступаючись вузам-лідерам за якістю навчання (4) і рівнем міжнародного визнання (5).

З третього на четверте місце опустився Національний університет ”Києво-Могилянська академія” (34).

На п`ятому місці - Харківський національний університет ім. Василя Каразіна (31).

Шосте місце зайняв Національний технічний університет ”Харківський політехнічний інститут” (30), сьоме - Національний аграрний університет (29), який, на думку експертів, продемонстрував найкращу якість навчання (17).

На восьмому місці - Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (28), на дев`ятому – Національний лісотехнічний університет України (23). Замикає десятку лідерів рейтингу Донецький національний університет (22).

Для участі в проекті були запрошені всі вищі навчальні заклади України III, IV рівнів акредитації. Для вузів, що не надали дані про свою діяльність, рейтинги не визначалися.

У дослідженні використовувалися дані вузів, завірені підписами ректорів, інформація з веб-сайтів міжнародних асоціацій університетів, дані з довідника Міністерства освіти та науки України і з бази даних інформаційно-виробничої системи ”Освіта”.

Для максимальної об`єктивності визначення рейтингів вузів застосовувалися тільки показники, які мають однозначне трактування, можуть бути легко перевірені представниками громадськості і за якими можна порівнювати між собою університети, що відносяться до різних груп.