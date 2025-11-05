Космічні сили США запустили ракету Minuteman III, яка пролетіла відстань понад 6 тисяч кілометрів.

У США провели заплановані випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III. Про це повідомила військова база Ванденберг Космічний сил США.

Випробування отримало позначення GT 254. Під час нього оцінювалася поточна надійність, оперативна готовність та точність системи МБР. Також тест перевірив ефективність і постійну готовність ALCS — резервної системи командування та контролю ядерних сил, додали у повідомленні.

Бойовий блок ракети, яка не несла озброєння, подолав близько 6750 км і досяг випробувального полігону імені Рональда Рейґана на атолі Кваджалейн, що на Маршаллових островах.

Тамтешня система, оснащена високоточними радарами, оптичними сенсорами та телеметрією, зібрала ключові дані про фінальну фазу польоту ракети, йдеться в повідомлені.

"Це всебічна оцінка здатності системи виконувати своє критичне завдання. Дані, зібрані під час випробування, мають вирішальне значення для підтримки надійності та точності цієї зброї", — сказав підполковник Каррі Рей, командир 576-ї льотної випробувальної ескадрильї.

Запуск відбувся на Західному випробувальному полігоні бази Ванденберг. Здійснив його екіпаж 625-ї ескадрильї стратегічних операцій за допомогою системи Airborne Launch Control System (ALCS) з борту літака E-6B Mercury ВМС США.

"Випробування підтвердило надійність, гнучкість і модульність системи. Ретельна робота команди AFGSC гарантує, що ядерні сили США залишаються на найвищому рівні готовності", — сказав полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи випробувань і оцінювання.

Що відомо про Minuteman III

Minuteman III - це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яка стоїть на озброєнні армії США з 1970 року. Її польотна дальність складає 9500 кілометрів. Цю ракету називають "ключовим елементом національної оборони США". Однак, у середині 2030-х років Minuteman III планують повністю замінити на ракети Sentinel.

Цей запуск вважається частиною серії планових і регулярних випробувань, які дозволяють перевіряти технічний стан системи Minuteman III з дотриманням стандартів безпеки.

Подібні випробування у США проводять кожні шість місяців, щоб упевнитися у боєздатності систем. Іноді проводяться електронні моделювання запуску, без фактичного польоту ракети.

