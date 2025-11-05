Також росіяни намагаються створити враження масового виробництва нових боєприпасів.

Противник уже "пристрілюється" по об’єктах енергетики перед зимою, тож Миколаївська область готується до складного сезону. Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі "День.LIVE".

За його словами, цієї доби в області фіксували атаки FPV-дронами, КАБами та "Шахедами". Кім поінформував, що ударів зазнали промислові й критичні об’єкти в Миколаєві та прикордонних громадах.

Він також підкреслив, що росіяни намагаються створити враження масового виробництва нових боєприпасів, але це неправда.

"Росіяни це роблять і по Дніпру, і по інших містах, розганяють в інформаційному полі, що дістають удари, що серійне виробництво. Це все – маячня, якби було серійне виробництво, то їх було б не два, а 20. Це робиться для того, аби люди переймалися", - сказав він.

Кім уточнив, що попри збільшення атак, жертв немає — пожежу ліквідували, а пошкодження незначні.

"Але в принципі, це звіночок, - що ще зима не почалася, а по об’єктах критичної інфраструктури вони "пристрілюються. Ми очікували складну зиму і збільшення обстрілів", - додав очільник ОВА.

Війна в Україні: РФ активізувала артилерію

Як повідомляв УНІАН, на південному напрямку російські війська активізували застосування артилерії та засобів радіоелектронної боротьби, щоб підготувати умови для штурмів малими групами піхоти.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що головна мета цих дій - знищити укріплення на передовому рубежі та зруйнувати будівлі в населених пунктах, щоб їх неможливо було використовувати для оборони.

