Перша десятка повністю складається з міст Європи.

Поки впливові туристичні портали представляють свої списки туристичних напрямків, на які варто звернути увагу 2026 року, профільні аналітики підбивають підсумки року, що минає.

Свіжий звіт туристичної компанії eDreams ODIGEO визначив головні туристичні тренди, які домінували у 2025 році, а також визначив, які туристичні напрямки були найпопулярнішими в цей період.

Найпопулярніші туристичні напрямки світу у 2025 році – у лідерах Європа

Згідно з результатами дослідження, 2025 року найбільше бронювань випало на іспанську Барселону, яка вже давно задихається від натовпів туристів.

При цьому перша десятка складалася повністю з міст Європи, а чотири з них були в Іспанії:

Напрямки, які набирають популярності

Водночас аналітики зазначають, що на тлі переповненості Європи туристи шукають альтернативні місця для відпочинку, а тому поступово дедалі більшої популярності набирають місця за межами нашого континенту.

Зокрема, експерти зафіксували зростання інтересу до другого за величиною міста Бразилії Ріо-де-Жанейро – одразу на 164% порівняно з попереднім роком.

При цьому тільки одне з десяти міст у рейтингу міст, що набирають популярність, знаходиться в Європі:

Ріо-де-Жанейро, Бразилія (+164%). Сантьяго, Чилі (+102%). Ліма, Перу (+54%). Сан-Паулу, Бразилія (+49%). Йоганнесбург, ПАР (+44%). Приштина, Косово (+44%). Кейптаун, ПАР (+38%). Мехіко, Мексика (+35%). Шарм-ель-Шейх, Єгипет (+30%). Буенос-Айрес, Аргентина (+24%).

Які напрямки будуть популярні у 2026 році

Також аналітики eDreams ODIGEO спробували спрогнозувати, які туристичні напрямки користуватимуться найбільшою популярністю наступного року.

У даному випадку експерти відзначають триваючу тенденцію до перемикання інтересу туристів з Європи на інші частини світу. Тому в цьому списку лідер 2025 року Барселона, яка щосили намагається боротися з напливом туристів, опустилася на четверте місце, тоді як першу сходинку посіла столиця Таїланду Бангкок.

Водночас у десятці найпопулярніших туристичних місць на 2026 рік залишилося тільки чотири європейські напрямки:

Бангкок (Таїланд). Париж (Франція). Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Барселона (Іспанія). Рим (Італія). Лондон (Велика Британія). Мадрид (Іспанія). Флоріанополіс (Бразилія). Амстердам (Нідерланди). Марракеш (Марокко).

При цьому аналітики прогнозують, що 2026 року туристів насамперед цікавитимуть три види туризму:

спортивний (від активного відпочинку до відвідування змагань);

культурний (відвідування музеїв і фестивалів);

музичний (поєднання концертів із вивченням міст).

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН, раніше тревел-експерти назвали дев'ять найкращих недооцінених міст Європи – від польского Вроцлава до іспанського Леону

Також туристам назвали дев'ять найкращих міст Європи, щоб зустріти Новий рік 2026 – від англійського Лондона до португальського Лісабона.

Крім того, експерти визначили п'ять популярних туристичних напрямків, які будуть доступні за ціною наступного року – від Єгипту до Болгарії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.