Погода на 1 – 5 травня

Харків. 30 травня. УНІАН. У четвер, 1 травня, в Харківській області збережеться дощова погода. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. Вітер південно-східний, 5-10 м/сек.

У Харкові також дощі, температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

1 травня на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, лише у Криму без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2-3 травня утримається мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (в основному вдень); в Криму переважно без опадів. Вночі та вранці окремі тумани. Вітер південно-східний та східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 14-19°, у південній частині місцями 20-22°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

4-5 травня пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, 5 травня на Лівобережжі без істотних опадів. Температура вночі 4-10°, на узбережжі морів до 12°; вдень 14-20°, місцями у західних областях 10-13°, у південній частині 21-23°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та Київській області 1 травня буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 17-19°, по області вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

2-3 травня буде мінлива хмарність, місцями (вдень 2 травня повсюди) короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці окремі тумани. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 14-19°.

4-5 травня короткочасний дощ, гроза, лише вдень 5 травня без істотних опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.