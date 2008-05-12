Прибуткова частина обласного бюджету виконана на 109%

Харків. 12 травня. УНІАН. За оперативними даними, прибуткова частина бюджету Харківської області за 4 місяці 2008 року була виконана на 109%.

Про це Фнормує сайд ОДА, з посиланням на начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації Сергія ОВСЯННИКОВА.

Він також відзначив, що власні та закріплені доходи області за цей же період виконані на 114%, а в цілому обласний бюджет виконано на 103%.

Не впорався з плановими завданнями лише Валківській район. С.ОВСЯННИКОВ пояснив це недоробкою з боку керівництва району. Начальник управління також відзначив, що минулого року не були виконані бюджети двох районів та одного міста області.