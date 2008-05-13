У Харкові відкрився Фестиваль Нон-Стоп Медіа IV

Харків. 13 травня. УНІАН. У Харківській художній галереї відкрився Фестиваль Нон-Стоп Медіа IV.

Як повідомляє сайт міськради, в рамках цього мистецького заходу, який триватиме до 7 червня, заплановано 6 проектних змін. У кожній з них презентуватимуться 5-6 проектів: на один проект - 4 виставкові дні. Професійне журі відібрало 33 кращі проекти з 98, які буди подані на конкурс.

У понеділок, в день відкриття фестивалю, проект молодих харківських художників- лауреатів Нон-Стопа різних років презентувано в Познані, польському місті-побратимі Харкова, в рамках програми «Українська весна». Практично в це й же час проект від Нон-Стопа буде представлений київським глядачам в «Арсеналі» на фестивалі фестивалів «ГогольФест».