Міськрада не поспішає повертати незаконно витрачені кошти

Харків. 13 травня. УНІАН. Харківська міськрада відшкодувала лише 156,7 тис. грн. з понад 2 мільйонів незаконних витрат, виявлених Контрольно-ревізійнисм управлінням.

Як повідомляє сайт «Майдан Свободи», про це під час прес-конференції поінформувала начальник відділу Харківського обласного КРУ з контролю у сфері діяльності органів влади Любов ПОГРІБАТЬКО.

Також вона повідомила, що питання про повернення бюджетних коштів, які були незаконно витрачені Харківською міськрадою, зараз розглядається в суді - акти КРУ оскаржують представники міськради.

Л.ПОГРІБАТЬКО: «На сьогодні із 2 мільйонів 374 тисяч гривень, які були виявлені перевіркою КРУ, відшкодовано всього 156 тисяч 700 гривень. Були відшкодовані такі порушення: 20 тис. грн. - це завищені суми експлуатаційних послуг, 50 тис. грн. - оплата комунальних послуг стороннім організаціям, 23,5 тис. грн., - завищення вартості виконаних ремонтних робіт та інші фінансові порушення на суму 57 тисяч. На сьогодні справа знаходиться в суді, тому що Харківська міська рада звернулася з позовом про визнання акту ревізії КРУ недійсним. Але є ухвала суду, якою міській раді відмовлено у задоволенні її позовних вимог. На сьогодні акт є чинним і всі порушення, які були виявлені під час ревізії КРУ, підлягають відшкодуванню. Проте, вимогу, яку ми відправили Харківській міській раді на виконання рішенням суду від 24 березня було зупинено ще до ухвали суду по справі».

Також Л.ПОГРІБАТЬКО заявила про те, що рішення Харківської міськради про встановлення чиновникам міської ради так званих муніципальних надбавок було законним, але розмір цих надбавок не відповідав чинному законодавству. «В суді це основна претензія Харківської міської ради до КРУ. В своїх запереченнях Харківська міська рада посилається на те, що надбавки були встановлені рішенням Харківської міської ради у 1994 році. Але слід звернути увагу на те, що це рішення чітко визначало розміри надбавок. Якщо перерахувати цей розмір надбавок відповідно до сьогоднішніх посадових окладів чиновників, то вони становлять всього 2-3 гривні. А наприклад, надобавка Харківському міському голові становила 1,5 тисячі гривень, були надбавки і по 300-500 гривень», - заявила Л.ПОГРІБАТЬКО.