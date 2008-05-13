Ющенко вважає, що питання перевиборів у Харкові закрите

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критично ставиться до ідеї проведення дострових виборів у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію глвава держави висловив сьогодні на брифінгу в Києві.

Президент назвав авантюрою спроби ініціювання дострокових виборів, незалежно від їхнього рівня. «Нам з великим трудом вдалося зупинити процеси навколо дострокових виборів у декількох обласних центрах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент засудив спроби дестабілізації роботи Верховнгої ради і відповідальність за це поклав на парламентську коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня планується вчергове розглянути питанн про дострокові вибори мера Харкова і Харківської міськради.

7 березня Верховна рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

Згідно з постановою, завдання ТСК - розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.

Проект Постанови про призначення позачергових виборів у Харкові був внесений головою ТСК, народним депутатом від Фракції БЮТ Олегом ЛЯШКОМ і в парламенті зареєстрований 18 березня 2008 року.