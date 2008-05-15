Президент надав статус національного Меморіалу «Висота маршала Конєва»

Харків. 15 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного Меморіальному комплексу «Висота маршала І.С. Конєва», розташованого в селищі Солоницівка Дергачівського району.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний Указ глави держави від 14 травня розміщено на офіційному сайті Президента.

Відтепер Меморіал носить назву «Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С.Конєва».

Як сказано в Указі Президента, статус надано «з метою увічнення безсмертного подвигу народу у Другій світовій війні, враховуючи особливе значення унікальних пам`яток історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та необхідність їх збереження».

Крім того, згідно з документом, статус національного надано:

- Державному музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (Київська область),

- Музею - меморіальному комплексу «Букринський плацдарм» (Київська область),

- Державному історико-культурному заповіднику у м. Корсунь-Шевченківському (до складу якого входить Музей історії Корсунь-Шевченківської битви) (Черкаська область),

- Музею героїчної оборони і визволення Севастополя (до складу якого входить діорама «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року») (місто Севастополь),

- Меморіальному комплексу «Висота маршала І.С.Конєва» (Харківська область).

Надалі зазначені заклади культури Президент постановив іменувати відповідно:

- Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році»,

- Національний музей - меморіальний комплекс «Букринський плацдарм»,

- Національний історико-культурний заповідник у м.Корсунь-Шевченківському,

- Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя.