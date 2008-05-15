Сестри Бондаренко йдуть далі

Харків. 15 травня. УНІАН. Олена та Катерина Бондаренко вийшли у другий раунд змагань у парному розряді на турнірі WTA першої категорії, що проходить у Римі.

У стартовому матчі сестри Бондаренко у двох сетах обіграли чесько-польську пару Навратилова/Росольска: 6-1 7-5, повідомляє сайт «Сапронов-теніс».

Як повідомляв УНІАН, напередодні обидві сестри вибули з одиночних змагань турніру, програвши своїм суперницям у других раундах.