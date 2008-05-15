У Харкові створено Комітет порятунку Харківської фортеці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок», мета комітету – захистити історичний центр столиці Слобожанщини від незаконної забудови.

У прес-службі повідомили, що нещодавно у дворі Українського культурного центру та будинку №5 на площі Рози Люксембург з’явився паркан, за яким, за допомогою екскаваторів, почалися геолого-археологічні розкопки. Мешканці будинку та українська громада Харкова виявили стурбованість можливим спорудженням чергової «свічки» в історичному центрі міста.

Тому 14 травня 2008 року у приміщенні Українського культурного центру представники харківської громади створили Комітет порятунку Харківської фортеці.

Головою комітету обрано Ігоря ШВАЙКУ, заступниками – Олександра ГАВРИЛОВА та Віталія ІЄВЛЄВА.

Харків’яни вимагають від міської влади дослухатися до їхньої думки, а рішення щодо виділення прибудинкових територій під забудову проводити публічно, у законний спосіб, враховуючи інтереси мешканців, зазначили у прес-службі.