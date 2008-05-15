У готелі «Харків» шукають вибухівку

17:54, 15 травня 2008
Харьків
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Анонімний дзвінок надійшов близько 16.00

Харків. 15 травня. УНІАН. У ці хвилини спеціалізовані підрозділи МНС та МВС перевіряють приміщення готелю «Харків» на наявність вибухового пристрою.

Як повідомили в облуправлінні  МНС, близько 16-ї години невідомий повідомив телефоном, що приміщення готелю заміноване.

До готелю одразу виїхали спецбригади і розпочали поревірку.

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