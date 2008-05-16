У Харкові з’явиться казкове місто з піску

Харків. 16 травня. УНІАН. 1 червня у Харкові на Свободи запрацює казкове місто з піску.

За інформацією начальника управління культури Світлани БАБИЦЬКОЇ, його зведуть у вигляді лабіринту, йдучи яким можна буде побачити фігури з піску найвідоміших казкових персонажів.

Містечко займе площу 60 на 40 метрів. Воно буде захищене і охоронятиметься міліцією. Ймовірно, пісочні фігури простоять на площі до 1 серпня. За цей період містечко зможуть відвідати всі бажаючи харків`яни та гості міста.

Зараз тривають підготовчі роботи, завезено 2 тис. кубометрів піску, готується фундамент, опалубок, каркас.

Ліпити фігури з піску буде близько 30 скульпторів з різних країн світу. Дитяче журі визначить 1 червня найкращі з них.