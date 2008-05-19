Комісія з розслідування зловживань міської влади ще раз відвідає Харків
Приїде і Комітет боротьби з корупцією - Фельдман
Харків. 19 травня. УНІАН. Готується ще один приїзд до Харкова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України, яка займається розслідуванням зловживань міської влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України, керівник харківського БЮТу Олександр ФЕЛЬДМАН.
Крім того, зазначив він, готується також і приїзд до Харкова парламентського комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, з комісією і Комітетом працює багато людей, у тому числі й сам народний депутат, вивчається велика кількість матеріалів.
«Я працюю зі слідчою комісією, працює велика кількість людей, є велика кількість матеріалів, які вивчаються, і готується наступний приїзд ТСК до Харкова, готується також приїзд Комітету з корупції та боротьби з організованою злочинністю», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.
На запитання, коли можна очікувати приїзду до Харкова Комітету й ТСК, він зазначив, що ніхто сьогодні не буде «педалювати» цей процес, аби «приїзд чи робота цього Комітету були все-таки продуктивними і дали якісь результати. Вони самі вирішать, коли вони будуть готові».
Як повідмляв УНІАН, 7 березня Верховна рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.
Згідно з Постановою, завдання ТСК - розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.