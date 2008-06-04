Луценко заспокоїв Кернеса і Добкіна: зашивати кишені - рано

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтвердив наявність у слідства доказів про причетність деяких представників влади Харкова до організації наркотрафіка, який проходив через територію України і ряду суміжних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у вівторок на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів про те, що раніше в повідомленнях говорилося про участь у наркоторгівлі не лише працівників міліції, а й деяких представників влади Харкова.

Коментуючи, зокрема, заяви мера Харкова Михайла ДОБКІНА про те, що це провокації проти нього і в затриманих «вибивають» покази щодо його причетності до наркобізнесу, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «На жаль, це не новина, коли харківські чиновники різного рівня, випереджуючи ймовірні звинувачення в причетності до тих чи інших правопорушень, використовують прес-конференції і голослівні звинувачення на адресу органів внутрішніх справ».

Водночас міністр заявив, що йому особисто «не відомо про будь-які покази щодо ДОБКІНА у справі про харківський наркотрафік».

«Я можу підтвердити лише, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, що затримані наркодилери, а також інші особи, які причетні до організації наркотрафіку, дійсно дають покази, які можуть свідчити про причетність до кримінальних діянь посадових осіб Харківської міськради. Це правда. Але наразі вони проходять у якості свідків. І саме в такій якості був, як ви знаєте, напевно, запрошений пан секретар Харківської міськради (Геннадій КЕРНЕС – УНІАН) для дачі показів. У п’ятницю він не з’явився для надання показів, сподіваємося, що завтра він, уже будучи втішений тим, що ЛУЦЕНКО поїхав, прийде до міліції і дасть всі необхідні покази. В даному випадку в якості свідка він зобов’язаний це зробити – прийти і дати покази. І не тільки він».

При цьому міністр повідомив про розслідуванні інших фактів зловживань харківських посадовців. «Міліція займається розслідуванням зловживань у сфері земельних відносин, які також, вочевидь, рано чи пізно будуть пов’язані з тим чи іншим чиновником місцевої влади. Як ви розумієте, без їхньої участі незаконне відчуження землі не могло б відбутися. Також існує ряд резонансних справ, у тому числі й замах на життя і здоров’я людини, яка дає покази, що можуть свідчити також про причетність до цих справ достатньо високопоставлених чиновників», - повідомив міністр внутрішніх справ.

Але, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, «починати бурхливо на це реагувати і демонструвати всім зашиті кишені немає сенсу». «Міліція не збирається затримувати будь-кого із чиновників із двома грамами підкинутого порошку, поки я міністр внутрішніх справ. Цього не було і не буде», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

У березні цього року при Комітеті Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю та корупцією було створено Робочу групу з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших посадовців до наркоторгівлі. Групу було створено на підставі звернення депутатів Харківської міськради, в якому було викладено факти, які, на думку депутатів, свідчать про причетність низки високопоставлених харківських чиновників, зокрема мера Харкова М.ДОБКІНА і секретаря міськради Г.КЕРНЕСА, до організації торгівлі наркотиками на території Харкова та Харківської області. Комісія доручила Генеральній прокуратурі та Службі безпеки України перевірити факти, наведені у зверненні депутатів, для вживання заходів з усунення порушень вимог закону та за наявності підстав – притягання винуватих осіб до відповідальності.

Учора, 3 червня, члени Комітету ВР з боротьби з організованою злочинністю та корупцією на прес-конференції у Харкові заявили, що в ході розслідування справ про діяльність потужного наркосиндикату в Харківській області, у яких проходять понад 100 осіб, фігурують і представники міської влади обласного центру.

Також 3 червня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО після наради з колективом Управління МВС в Харківській області відсторонив від посад близько 40 співробітників обласної міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні.

За словами міністра, керівники відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки наркотрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.