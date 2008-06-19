Погода на 19-23 червня

Харків. 19 червня. УНІАН. У четвер, 19 червня, в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень 20-25° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території короткочасні дощі з грозами, у більшості центральних та Одеській областях місцями сильні дощі, вдень в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та в Карпатах дуже сильні дощі. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; в Криму та Приазов`ї вночі 15-20°, вдень 24-29°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

20-21 червня мінлива хмарність. Місцями короткочасні грозові дощі (у центральних областях повсюди, на заході та півдні переважно невеликі), в окремих районах град, лише у східних областях без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у центральних, південних областях та в Криму вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході місцями 30°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

22-23 червня місцями невеликі (22 червня в Карпатах помірні) короткочасні дощі, грози, лише 22 червня у східній частині, в Криму та Приазов`ї без опадів. Температура вночі 14-20°, 23 червня у західних та північних областях 9-14°; вдень 24-29°, у південній та східній частині місцями 30-32°, 23 червня у західних областях 19-24°.

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

20-21 червня у столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

22- 23 червня у Києві місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 22 червня 14-18°, 23 червня 10-14°, вдень 24-29°.