Прес-конференцію Добкіна транслюватимуть 7 разів на 3 телеканалах
15:08, 10 липня 2008Харьків
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У четвер, п’ятницю, суботу та неділю
Харків. 10 липня. УНІАН. Прес-конференцію Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, яка відбулася сьогодні, транслюватимуть 7 разів на 3 телевізійних каналах.
Як повідомляє сайт міськради, розповідь мера про деякі аспекти діяльності влади та його відповіді на запитання журналістів показуватимуть впродовж 4 днів, ключаючи вихідні, телеканали Р1, «7 канал» та ОТБ.
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