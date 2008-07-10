Прес-конференцію Добкіна транслюватимуть 7 разів на 3 телеканалах

Харків. 10 липня. УНІАН. Прес-конференцію Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, яка відбулася сьогодні, транслюватимуть 7 разів на 3 телевізійних каналах.

Як повідомляє сайт міськради, розповідь мера про деякі аспекти діяльності влади та його відповіді на запитання журналістів показуватимуть впродовж 4 днів, ключаючи вихідні, телеканали Р1, «7 канал» та ОТБ.