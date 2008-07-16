Кличко настільки талановитий, що йому нема з ким битися

Харків. 16 липня. УНІАН. Колишній чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс заявив, що він єдиний боксер, який міг би перемогти чемпіона світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація) Володимира Кличка. Водночас британський спортсмен, який востаннє виходив на ринг 2003 року, зазначив, що він не збирається повертатися в бокс, повідомляє інтернет-видання boxingscene.com.

Леннокс Льюїс вважає, що Кличко-молодший, який 12 липня захистив свої титули в бою проти американця Тоні Томпсона, дуже талановитий боксер. За словами британця, повністю розкрити свій потенціал українцеві заважає відсутність гідних суперників. "У нього немає конкурентів. Можливо, один є, але він уже закінчив кар`єру", - сказав Льюїс.

Свій останній бій британець провів 21 червня 2003 року, отримавши перемогу технічним нокаутом над Віталієм Кличком - старшим братом Володимира.

Лента.ру