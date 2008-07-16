У Старому Салтові стріляли

Харків. 16 липня. УНІАН. Двома пораненнями завершилася суперечка між двома компаніями, які відпочивали на березі Печенізького водосховища.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, це сталося 13 липня поблизу пансіонату «Комунальник».

За її словами, після вистрілу з пневматичної зброї дроб зрикошетила від автомобіля і поранила двох людей. Вони були доправлені в лікарню, де отримали медичну допомогу. Один з них уже виписаний, другий – продовжує лікування.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Очевидно, це буде стаття «хуліганство», зазначила Л.ВОЛКОВА.