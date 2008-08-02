В Україні подорожчали залізничні квитки

Перевезення залишаються збитковими

Харків. 2 серпня. УНІАН. З 2 серпня залізничні квитки в Україні дорожчають на 5%. Відповідне планове підвищення цін передбачене наказом Міністерства транспорту і зв`язку. Наступне п`ятипроцентне подорожчання залізничних квитків відбудеться в жовтні. Міністерство йде на такі заходи, оскільки внутрішні пасажирські перевезення в Україні залишаються збитковими.

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