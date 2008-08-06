Хакери викрали дані 40 мільйонів кредиток

Міністерство юстиції США пред`явило звинувачення в крадіжці номерів кредитних і дебетових карт 11 хакерам, повідомляє Computerworld. Вони викрали номери більш ніж 40 мільйонів карт, а також облікові записи їх власників.

Хакери підключалися до незахищених бездротових мереж великих магазинів і вводили в них програми-сніфери. За допомогою останніх вони одержували дані про пластикові карти, якими розплачувалися клієнти. За такою ж схемою викрадалися дані про банківські карти в ресторанах.

Представники департаменту юстиції США наголошують, що хакерам вдалося проникнути в мережі таких компаній, як TJX Cos, BJ`s Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21 і DSW.

Викрадені дані зберігалися на серверах в США і Східній Європі. Частина з них була продана хакерами іншим шахраям, частина використовувалася для створення дублікатів пластикових карт з метою зняття готівки в банкоматах.

Серед обвинувачених троє американців, троє українців, два китайці, один білорус і один естонець. Одинадцятий учасник угрупування відомий тільки під мережевим псевдонімом Delpiero. Всіх хакерів було затримано у різний час в різних частинах світу.

Один з хакерів, Альберт Гонсалес (Albert Gonzalez), виявився інформатором американських спецслужб. Якщо Гонсалес, який вважається лідером угрупування, буде визнаний винним за всіма звинуваченнями, то йому загрожує довічне ув’язнення.

Міністерство юстиції США назвало подію найбільшим розкраданням персональної інформації за всю історію США, відзначає Лента.ру.