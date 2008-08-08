На Харківщині з’явився ще один дільничний пункт міліції

Київ. 8 серпня. УНІАН. У селищі Бабаї Харківського району відкрито Дільничний пункт міліції Харківського райвідділу міліції ГУМВС України в Харківській області.

Як повідомляє офіційний сайт МВС, нвий дільничний пункт збудований і оснащений на кошти Бабаївської селищної ради, яку очолює голова Олександр МОРОЗ.

Допомогу в цій справі також надали місцеві підприємці та депутати селищної ради. Пункт обладнаний новими меблями, електронним сейфом для документації, телефоном та усім необхідним інвентарем. Відтепер його господарі дільничні - капітан міліції Максим БОНДАРЕНКО та лейтенант міліції Олександр ГЛУШАК - отримали можливість вести прийом громадян у належних умовах. Адже до цього дільничні мусили тіснитися в кабінеті землевпорядника селищної ради.