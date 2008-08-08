МЗС не радить українцям їздити до Грузії через РФ

Київ. 8 серпня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від відвідування регіону грузино-осетинського конфлікту

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у зв`язку із закриттям Росією контрольно-пропускного пункту „Казбегі-Верхній Ларс” - єдиного на цей час легітимного наземного КПП на кордоні між Грузією і Російською Федерацією - Міністерство закордонних справ України просить громадян України утриматись від транзитних поїздок, в тому числі власним автотранспортом, до Грузії через територію Російської Федерації та Абхазії, Грузії, Південної Осетії (Грузія).

В’їзд іноземних громадян з території Російської Федерації на територію Грузії, через пункти пропуску „Адлер”, „Нижній Зарамаг”, розглядається грузинською стороною як незаконний перетин державного кордону Грузії та кримінально переслідується.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України для відвідання та відпочинку в Грузії скористатися широко розгалуженою мережею повітряного сполучення між Україною та Грузією.

Для перевезення власного автотранспорту рекомендуємо використовувати поромне морське сполучення між нашими країнами за маршрутом „Іллічівськ-Поті”.

МЗС України звертається до українських громадян, що потрапили в скрутне становище на території Республіки Абхазія і Південної Осетії, з проханням терміново зв`язатися з Посольством України в Грузії (тел.: +99532311454, +99532311161) або Консульським агентством України в Батумі (тел.: +99522231600), або Генеральним консульством України в Ростові-на-Дону (тел.: +78632270549, +78632270551).