Харків`яни перераховують гроші потерпілим від повені

Харків. 8 серпня. УНІАН. Депутати Жовтневої районної в м. Харкові Ради перерахували свій одноденний заробіток до фонду допомоги мешканцям західних областей України потерпілим від повені.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської обласної Ради.

Вони закликали жителів району, працівників організацій, установ та підприємств різних форм власності, розташованих на території району, підтримати цю ініціативу.

Як передає кореспондент УНІАН, подібний крок учора зробили й депутати обласної ради. Перед цим перерахували свій одноденний заробіток до фонду потерпілим від повені працівники Дзержинської районної в м. Харкові Ради. Збирання пожертв веде у Харкові й обласна організація Товариство Червоного Хреста України.