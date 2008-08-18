На Харківщині закриють 6 малокомплектних шкіл

В Харківській області у новому навчальному році не відкриється 6 малокомплектних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сьогоднішньому засіданні колегії Харківської облдержадміністрації начальник Головного управління освіти і науки ОДА Віктор ГАРКАВЕЦЬ.

Він сказав, що в регіоні розробляється проект програм з оптимізації мережі загальноосвітніх шкіл районів та міст області на 2008-2010 роки.

Отримано згоду територіальних громад сіл на закриття малокомплектних шкіл у Богодухівському та Лозівському (по дві школи), Близнюківському та Печенізькому районах (по одній школі).

Обговорюється питання отримання дозволів територіальних громад на закриття шкіл у Куп’янському, Красноградському, Ізюмському, Первомайському і Сахновщинському районах. Учнів закритих шкіл передбачається перевести до інших навчальних закладів, куди їх доставлятимуть шкільні автобуси.

Загалом у Харківській області року в 2008-2009 навчальному році функціонуватиме 959 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 105 малокомплектних шкіл, в яких собівартість навчання одного учня в 5-6 разів перевищує нормативи.