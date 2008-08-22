Індустріальна група «УПЕК» надала 126 тис. грн. Західній Україні

Індустріальна група «УПЕК» надала понад 126 тис. грн. на ліквідацію наслідків стихії у західних регіонах України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «УПЕК».

У повідомленні наголошується, що УПЕК бере активну участь у відновленні системи водовідведення в великому районному центрі Івано-Франківської області - місті Калуш, що постраждало під час повені.

Керівництво УПЕК виступило з ініціативою надати цільову допомогу постраждалому від стихії місту, комплексно вирішивши одну з щонайгостріших проблем його життєдіяльності.

Співробітники всіх підприємств УПЕК на зборах підтримали ідею надання комплексної технічної допомоги й вирішили виділити постраждалому місту 1% щомісячного фонду оплати праці.

Недостатні для вирішення технічної проблеми кошти виділено безпосередньо компанією УПЕК.

В результаті для потреб Калуша в одного з кіровоградських підприємств придбано три потужні насосні установки, які експлуатуватимуться на каналізаційних станціях міста.

Зібрані кошти направлено на придбання трьох насосних установок на базі насосів СМ-250-200-400/4, кожний з яких має потужність 200 кВт (1500 об./хв.) і може відкачувати 800 м3 води за годину.

Довідка УНІАН. "УПЕК" - одна з найбільших в Україні компаній, що спеціалізується на машинобудівному бізнесі. Створена в 1995 році. Індустріальна група УПЕК включає три напрямки діяльності: виробництво компонентів — ВАТ "Харківський підшипниковий завод" (ХАРП), ЗАТ "Лозовський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ), ТОВ «Українська ливарна компанія» (УЛК); електротехнічне - "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш" (ХЕЛЗ); верстатобудування - ВАТ "Харківський завод верстатобудування імені С.В.Косіора" (ХарВерст).

До сфери управління УПЕК також входять ВАТ "Швейна фабрика ім. Тінякова", низка інших підприємств.

Консолідований валовий дохід підприємств, що входять до індустріальної групи УПЕК, у 2007 році становив близько 1,2 млрд. грн.