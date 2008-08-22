Харківська підземка збільшує перевезення

З кінця нинішньої весни пасажиропотік у харківському метрополітені почав зростати.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Державного підприємства «Харківський метрополітен» Михайло ПИЛИПЧУК.

Він зазначив, що за січень–липень 2008 р. харківський метрополітен перевіз 164 млн. пасажирів, що на 3 млн. осіб більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому кількість безплатних пасажирів зменшилась на 0,5% до 31,9 мільйона.

М.ПИЛИПЧУК повідомив, що у метро скорочено інтервал руху поїздів, у тому числі й у вечірній час. Адміністрація, реагуючи на побажання пасажирів, вжила й інші заходи щодо поліпшення якості обслуговування.

Це, вважає керівник метрополітену, знову повернуло до підземки багатьох пасажирів, котрі віддали було перевагу наземним видам транспорту.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен має 3 лінії, 28 станцій і 3 пересадкових вузла. Щодобово перевозить майже 800 тис. пасажирів.