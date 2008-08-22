Метрополітен Харкова хоче мати більший тариф

Харківський метрополітен домагається збільшення тарифу за перевезення одного пасажира до однієї гривні.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника ДП «Харківський метрополітен» Михайло ПИЛИПЧУК.

Він зазначив, що в метрополітені склалося дуже напружене фінансове становище підприємства, яке пояснюється підвищенням основних витрат в порівнянні з періодом введення діючого тарифу в жовтні 2006 р., а також невідшкодуванням перевезень пільгового контингенту пасажирів. Крім того, в нинішній тариф - 75 коп. не входять витрати на відновлення зношеного рухомого складу й на технічний розвиток метрополітену.

М.ПИЛИПЧУК повідомив, що адміністрація метрополітену вжила низку заходів щодо скорочення збитків: звільнено майже 300 працівників, реорганізувано соціальну сферу, запроваджено суворий режим економії електроенергії. Але ці кроки не вирішують фінансових труднощів, тому керівництво підприємства наполягає на збільшенні тарифу за проїзд.

М.ПИЛИПЧУК зазначив, що КРУ Мінтрансзв’язку визначило собівартість перевезення одного пасажира на рівні 1,54 грн. Якщо відкинути інвестиційну складову, можна вийти на рівень 1,34 грн. Тоді витрати на придбання нових вагонів, ліфтів та іншого обладнання має повністю взяти на себе держава.

За словами М.ПИЛИПЧУКА, питання тарифу для харківського метрополітену обговорюється, як на рівні центральних й місцевих органів влади, так й громадських організацій регіону - обласного об’єднання профспілок Харківської області та Харківської обласної організації роботодавців, думку яких облдержадміністрація врахує при затвердженні тарифу на проїзд у метро.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен має 3 лінії, на яких розташовано 28 станцій і 3 пересадкових вузла. Щодобово перевозить майже 800 тис. пасажирів.