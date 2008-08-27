Харківщина проводить педагогічний тиждень

Харків. 27 серпня. УНІАН. У Харківській області розпочався педагогічний тиждень, який триватиме до початку нового учбового року.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, у регіоні проходять науково-практичні конференції та науково-методичні семінари, на яких розглядаються шляхи удосконалення учбового процесу у загальноосвітніх школах та інтернатних закладах. Наприкінці тижня в усіх навчальних закладах пройдуть педагогічні ради та зустрічі учителів з учнями й батьківською громадськістю.

1 вересня розпочнеться новий навчальний рік урочистостями, присвяченими Дню знань, в яких візьмуть участь керівники області.

Довідка. У Харківській області 959 загальноосвітніх навчальних закладів та 38

інтернатних закладів, де навчається майже 250 тис. дітей.