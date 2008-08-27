Харківщина проводить педагогічний тиждень

12:15, 27 серпня 2008
Харьків
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Область готується до навчального року

Харків. 27 серпня. УНІАН. У Харківській області розпочався педагогічний тиждень, який триватиме до початку нового учбового року. 

Як повідомили УНІАН у  Головному управлінні освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, у регіоні проходять науково-практичні конференції та науково-методичні семінари, на яких розглядаються шляхи удосконалення учбового процесу у загальноосвітніх школах та інтернатних закладах. Наприкінці тижня в усіх навчальних закладах  пройдуть педагогічні ради та зустрічі учителів з учнями й батьківською громадськістю.

1 вересня розпочнеться новий навчальний рік урочистостями, присвяченими Дню знань, в яких візьмуть участь керівники області.

Довідка. У Харківській області  959 загальноосвітніх навчальних закладів та 38

інтернатних закладів, де навчається майже 250 тис. дітей.

 

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