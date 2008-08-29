Погода на 1 вересня

Завтра, 30 серпня, у зв`язку з переміщенням холодних атмосферних фронтів з північного заходу в Україні очікується погіршення погодних умов: пройдуть дощі та грози, відчутно знизиться температура повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, територією країни пройдуть грозові дощі, на півночі Лівобережжя, а вдень і у Криму – місцями сильні дощі, вдень у південній частині, центральних і східних областях подекуди град (лише вночі у Криму та Приазов`ї буде без істотних опадів).

Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру та шквали 17-22 м/с. Нічна температура буде 10-15°, на півдні 16-21°, денна знизиться до 14-19°, у південній частині – до 21-26°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 9-14°.

31 серпня і 1 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, лише 31 серпня на півночі Лівобережжя, а вночі також і в Криму та Приазов`ї, місцями очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, 31 серпня у південній частині, східних та центральних областях – місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде 6-11°, на півдні – до 15°; удень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті 21-24°; у Карпатах вночі 3-8°тепла, удень 7-12°.

2 - 3 вересня істотних опадів не передбачається. Температура вночі 2 вересня 4-10°, у південних та західних областях, а 3 вересня в усій Україні 8-14°; удень підвищення температури до 23-29°, на півдні та Закарпатті – місцями до 30-31° (2 вересня у східній частині 20-25°).

У Києві та області 30 серпня очікується хмарна погода з проясненнями, пройдуть дощі, грози. Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с.

Температура вночі буде 10-15°, денна знизиться до 14-19° (у Києві 14-16°).

31 серпня і 1 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

2- 3 вересня синоптики істотних опадів не прогнозують.

Температура вночі 2 вересня 5-10°, 3 вересня 9-14°; вдень очікується підвищення температури до 23-28°.