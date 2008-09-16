Добкін боїться стати фігурантом кримінальних справ

Харків. 16 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН побоюється потрапити в ЗМІ як наступний після секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА фігурант низки гучних кримінальних справ, заведених харківською міліцією.

Так прокоментував журналістам перестрілку в пресі М.ДОБКІНА та начальника харківської обласної міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО заступник Директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Реакція ДОБКІНА цілком зрозуміла - він серйозно побоюється стати черговим обвинуваченим в ряді гучних кримінальних справ і перш за все т.з. справі про харківський наркотрафік. Зараз про причетність ДОБКІНА до цієї справи йде неформальна дискусія. Проте рано чи пізно харківському меру доведеться відповідати, хоча б на рівні чуток, щодо цих звинувачень. Саме тому він зараз намагається зробити більш жорстокою дискусію з правоохоронними органами, намагаючись позиціонувати себе як жертву правового беззаконня та особистої помсти з боку міліційних генералів».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ не сумніватися, що «витоком інформації» цей конфлікт не завершиться: «ДОБКІН буде вимушений підключати до його розв’язання потужніші політичні сили, і в зв`язку з цим йому вкрай необхідно адекватно підготувати інформаційне середовище», - зазначив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, М.ДОБКІН і надалі нагнітатиме атмосферу, публічно звинувачуючи слідчі органи в політичних замовленнях і апелюючи до думки Президента:

«Сьогодні в ДОБКІНА немає іншого виходу, окрім як активно залучити до конфлікту сторону, гіпотетично здатну зняти тиск з боку міліції. Йдеться про позиції Президента ЮЩЕНКА та його Секретаріату».

Політолог не виключає, що Секретаріат Президента цілком здатний змінити інтенсивність звинувачень на адресу не лише ДОБКІНА, але й навіть КЕРНЕСА. І для цього, вважає фахівець, «міській владі необхідно надати докази наявності саме політичної складової у відкритті кримінальних справ». «Саме тому ДОБКІН та його команда вдається до досить ефективних провокаційних та маніпулятивних технологій», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.