Облрада планує заслухати звіт Авакова

Харків. 22 вересня. УНІАН. 29 вересня відбудеться ХХХІІІ сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до проекту порядку денного сесії внесено близько 15 питань.

Одним з головних на сесії може стати питання про звіт голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень за ІІ-ІV квартал 2006 р. та 2007 рік.

Депутати також планують заслухати, зокрема, хід виконання Програми економічного та соціального розвитку Харківської області за І півріччя 2008 р., питання молодіжної та соціальної політики, хід виконання обласної Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 рр., питання про припинення діяльності Харківського обласного комунального підприємства «Харківкіно» шляхом ліквідації через приєднання до орендаря ТОВ «Харківкіновідеопрокат».