Бабаєв похвалив машбуд

Харьков. 22 сентября. УНИАН. Темпы роста промышленного производства Харковской области за восемь месяцев 2008 г. в отрасли машиностроения составили 126,7%, часть этой отрасли в объемах реализации промышленности с начала года составила почти 20%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОДА со ссылкой на первого заместителя председателя облгосадминистрации Владимира БАБЕВА, за январь-август 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого году на Харьковщине обеспечены темпы роста объемов производства по 11 из 13 основных видов промышленной деятельности.

По словам В.БАБАЕВА, именно последние два года флагман промышленности Харьковщины - машиностроение демонстрирует высокие и стабильные темпы роста объемов производства. «Это имеет очень важное значение, ведь на протяжении многих лет до этого в отрасли происходило снижение объемов промышленного производства», - подчеркнул он.