Шенцев хоче усунути Салигіна остаточно?

Харків. 29 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Партії регіонів, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ не виключає ініціативи переобрання керівництва Харківської обласної ради на одній з її найближчих сесій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт обласного відділення Партії регіонів.

При цьому Д.ШЕНЦЕВ не сказав, хто виступає з такою ініціативою. Він повідомив, що днями фракція Партії регіонів ухвалила рішення про необхідність скликання позачергової сесії Харківської облради, і висловив упевненість, що у зв’язку з цим така сесія відбудеться обов`язково. Водночас, говорячи про порядок денний позачергової сесії, Д.ШЕНЦЕВ не вказав, що питання зміни керівництва облради буде внесено для обговорення саме на цій сесії.

Як повідомляв УНІАН, Д.ШЕНЦЕВ був обраний головою Харківського обласного відділення Партії регіонів на обласній партконференції 12 вересня 2008 р. Він змінив на цій посаді Василя САЛИГІНА, нинішнього голову Харківської облради.