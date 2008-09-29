Рубану не вистачило 2 балів до золота

Харків. 29 вересня. УНІАН. Двох балів не вистачило харків’янину Віктору Рубану аби виграти золото Кубка світу зі стрільби з лука. У півфіналі олімпійській чемпіон Пекіна здолав одного зі своїх надпринципових суперників – Кюн-Мо Парка з південної Кореї, 109 на 108.

До речі, саме ці два спортсмени змагалися і у фіналі Олімпіади 2008. У вирішальній зустрічі фіналу Кубка світу Рубан зустрівся зі ще одним представником Південної Кореї - Донг-Хюн Імом. Проте, цього разу фортуна була не на боці українця. 112 на 110 і золото дісталося Іму, повідомляє Проспорт.