Добкін обіцяє увімкнути опалення 1 жовтня

Харків. 29 вересня. УНІАН. Харків стовідсотково готовий до опалювального сезону 2008 – 2009 років, який розпочнеться 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції з керівниками комунальних підприємств Харкова заявив міський голова Михайло ДОБКІН.

«Місто Харків буде на 100% готове до опалювального сезону осінь-зима 2008-2009 р.», - сказав М.ДОБКІН.

Мер зауважив, що «всі роботи, пов’язані з підготовкою міського господарства до опалювального сезону, вперше за роки незалежності проводилися за рахунок міського бюджету та власних коштів комунальних підприємств».

За словами М.ДОБКІНА, з 1 жовтня почнеться опалювальний сезон у школах, дитячих дошкільних закладах та пологових будинках, а з 15 жовтня КП «Харківські теплові мережі» почнуть опалювати житлові будинки.

Говорячи про головні проблеми ХТМ, М.ДОБКІН назвав технічно застаріле обладнання та відсутність належної допомоги з боку Кабінету міністрів, а також величезну заборгованість перед НАК «Нафтогаз», яка на сьогодні становить понад 350 млн. грн.

Загалом, підсумовуючи підготовленість комунальних підприємств до опалювального сезону, міський голова оцінив роботу комунальників на «тверду «четвірку» за п’ятибальною шкалою».