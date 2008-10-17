Міжбанк: вартість долала 5,40 грн.

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Максимальна вартість долара на міжбанку у четвер зафіксована на рівні 5,40 грн./ дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Ерсте Банк» з посиланням на директора казначейства банку Романа БОНДАРЯ.

«Сьогодні міжбанк відкрився з широким спредом - 5,10-5,30 грн./дол. США, після чого на ринку з`явилися покупці, і попит зріс до 5,40 грн./ дол. США. До обіду на міжбанк вийшли продавці, і ринок опустився до 5,20 і закрився в діапазоні 5,20-5,25 грн./дол. США», - повідомив Р.БОНДАР.

Він також зазначив, що на цьому тижні Національний банк України виходив на міжбанк тільки 14 жовтня.

«Два останні дні Нацбанк не виходив на ринок зі своїми інтервенціями, у зв`язку з чим 15 жовтня ціна долара на міжбанку зросла і ринок закривався зі зростанням долара до 5,20 грн./дол. США», - повідомив експерт.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (до 14 травня 2007 року - АКБ «Престиж») створене в грудні 2005 року і зареєстроване 25 січня 2006 року.

Чистий прибуток «Ерсте Банку» на 1 липня 2008 р. становив 5,4 млн. грн.

Активи банку на 1 липня ц.р. становили 6,319 млрд. грн., зобов`язання – 5,662 млрд. грн., власний капітал – 656,528 млн. грн.

Статутний капітал «Ерсте Банку» на 1 липня 2008 р. становив 650,5 млн. грн.

За даними НБУ, 100% акцій банку володіє Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Австрія).