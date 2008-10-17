Стан озброєнь та ситуація в ОПК наближаються до критичної межі

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Стан озброєнь Збройних сил України, а також ситуація в українському оборонно-промисловому комплексі (ОПК) наближаються до критичної межі.

Такою є оцінка експертів Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), яка була оприлюднена у четвер на круглому столі “Україна-НАТО: потенціал співробітництва у сфері ОПК”.

“Виходячи з воєнно-політичної обстановки довкола України, вже в найближчий час воєнно-політичне керівництво може поставити завдання перед Міноборони в найкоротші терміни забезпечити боєготовність вітчизняної армії”, - висловив сподівання директор ЦДАКР Валентин БАДРАК.

Разом з тим, він зауважив, що для розгортання масштабного переозброєння оборонне відомство буде вимушено здійснити прямі закупівлі озброєнь та військової техніки за кордоном. Як пояснив експерт, така ситуація склалася внаслідок часткової або повної втрати підприємствами ОПК України можливостей задовольнити потреби Міноборони, що, у свою чергу, відбулося через тривалу дезорієнтацію ОПК та відсутність державного оборонного замовлення.

За даними ЦДАКР, технічний стан озброєнь і військової техніки Збройних сил України наближається до критичного. У Сухопутних військах 93% озброєнь та військової техніки вже вичерпали свій ресурс. У Повітряних силах з 172 літальних апаратів, які входять до складу Об`єднаних сил швидкого реагування – найбільш боєготового компоненту ЗСУ, небоєготовими є 62, тобто 37%. У Військово-морських силах з 10 надводних кораблів ВМС України зі складу ОСШР повністю технічно справних немає.

Міноборони України повідомляло, що до кінця 2007 р. стали непридатними до використання 70-80% основної номенклатури ракетно-артилерійського озброєння, близько 50% винищувачів і літаків-розвідників, 60% бомбардувальників, 20% штурмовиків від їх штатної чисельності.

“Можна говорити, що до кінця 2011 р. українські Збройні сили підійдуть до межі свого існування як функціональна структура. Тому вже зараз постає питання негайного переозброєння ЗСУ”, - наголосив В.БАДРАК.

На думку експерта, можливим виходом із ситуації є терміновий, реалістичний та незалежний від відомчих інтересів аналіз потреб української армії щодо переозброєння. Після цього – перегляд пріоритетів розвитку ОПК з відповідним їх узгодженням з програмами розвитку озброєнь для ЗС України. В подальшому – реалізація пріоритетних програм переозброєння ЗСУ з активним залученням передових технологій з закордону шляхом організації спільних підприємств та залучення провідних світових компаній до створення зразків ОВТ для ЗСУ. Найбільш перспективним у цьому плані є розвиток контактів на європейському напрямку.

Між тим, за даними ЦДАКР, на переозброєння української армії Міністерство оборони планує витратити у 2009-2011 роках 2,4 млрд. доларів. У 2009 році витрати на модернізацію, закупівлю нових озброєнь та військової техніки повинні становити 600 млн. У 2010 ці витрати повинні сягати близько 800 млн., а у 2011 р. – близько 1 млрд. доларів.

”Подібна ситуація створює сприятливі умови для розвитку широкої кооперації вітчизняного ОПК з країнами НАТО. Таке співробітництво може забезпечити отримання нових технологій та залучення інвестицій українськими підприємствами ОПК. Вже зараз розпочалося активне просування європейців в оборонно-промисловий сектор України. Найяскравішим прикладом є проект створення корвета для ВМС України, в якому до 40% комплектуючих поставлятиметься європейськими компаніями”, - підсумував експерт.