Семенюк пропонує Ющенку прийняти закон про реприватизацію

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО пропонує прийняти закон про приватизацію та націоналізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції у Харкові.

За її словами, це питання обговорювалося на засіданні громадської колегії Фонду, котра й подала таку пропозицію Президенту України.

Обґрунтовуючи доцільність цього кроку, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО послалась на дії Англії, котра вдалася до таких дій, аби врятувати підприємства та банки, що банкрутують.

Голова ФДМУ сказала, що ця пропозиція поки що не знайшла підтримки. Це питання керівник Фонду збирається обговорити ще й на колегії ФДМУ, аби надати йому державної ваги.