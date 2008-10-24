Російські фондові індекси закрилися в глибокому мінусі

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Російські фондові індекси закрилися 23 жовтня в глибокому мінусі. Основний показник ММВБ за підсумками торгів впав на 4,66 відсотка до 598,87 пункта, а індекс РТС - на 4,39 відсотка до 636,54 пункта. Причиною негативної динаміки на російських ринках стало зниження прогнозу щодо суверенного рейтингу Росії агентством Standard & Poor`s.

Серед галузевих індексів РТС найбільшого зниження зазнав "Метали і видобуток", який спустився на 6,49 відсотка. З окремих компаній слід виділити "Ростелеком", який підскочив у ціні на 28,89 відсотка. Натомість акції МТС впали на 9,7 відсотка.

Котирування на російських біржах впали 23 жовтня синхронно з європейськими, зазначає Лента.ру. Зокрема, німецький індекс DAX на 19.00 за московським часом впав на 1,74 відсотка до 4492 пунктів.