Росія введе 13 додаткових поїздів в Україну

Харків. 28 жовтня. УНІАН. ВАТ «Російські залізниці» на період з 29 жовтня до 5 листопада вводить 13 додаткових поїздів у сполученні з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі ВАТ «Російські залізниці».

За інформацією компанії, серед країн СНД російсько-український напрям традиційно має найбільший попит, тому у сполученні з Україною призначено 13 додаткових поїздів за маршрутами з Москви до Києва, Сімферополя, Харкова, Запоріжжя, Чопа.

Другим за рівнем популярності серед пасажирів напрямом є Білорусь. На даному напрямі призначено 6 додаткових поїздів: Москва – Мінськ і Москва – Брест.

Усього для забезпечення підвищеного попиту в період свят компанія призначила близько 260 додаткових поїздів.