Кличко битиметься з Рахманом

Харків. 3 листопада. УНІАН. Чемпіон світу за версіями IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО 13 грудня проведе бій з американцем Хасимом РАХМАНОМ, який вже двічі був чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Як повідомляється на офіційному сайті братів КЛИЧКІВ, бій відбудеться 13 грудня у Маннгаймі (Німеччина).

Як повідомлялося, 25 жовтня російський боксер, обов`язковий претендент на титул за версією IBF Олександр ПОВЄТКІН відмовився від бою з Володимиром КЛИЧКОМ через отриману на тренуванні травму. Цей бій планувалося провести саме 13 грудня у Маннгаймі.