НП на вулиці Світлій

Харків. 3 листопада УНІАН. Сьогодні вночі рятувальники зняли людину з козирка під’їзду будинку, що розташований за адресою вул. Світла 3.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МВС України в Харківській області, повідомлення про те, що на козирку лежить чоловік, надійшло о 3.26 на номер «01».

Медики, що прибули на місце події, не могли дістатися до чоловіка, тому викликали рятувальників, щоб вони зняли його.

За попередніми даними чоловік упав з даху будинку, який має 5 поверхів.

З різними травмами його було доставлено до 4-ї лікарні.