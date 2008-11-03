ПриватБанк відкрив у Харкові 120-е відділення

Харків. 3 листопада. УНІАН. Ювілейне 120-е відділення КБ «ПриватБанк» з`явилося в найбільшому елітному житловому районі Харкова - Павловому Полі. Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

Згідно з повідомленням, відділення надає широкий спектр сучасних послуг, передусім для фізичних осіб: випуск та обслуговування пластикових карток, валютообмінні операції, термінові грошові перекази, обслуговування пенсійних рахунків, всі види кредитування і депозитних програм.

У банку зазначили, що постійний розвиток мережі обслуговування - одне з головних завдань банку. «Але головне в іншому: збільшуючи кількість відділень, ПриватБанк не знижує рівень обслуговування», - наголошується в повідомленні.

За інформацією ПриватБанку, водночас із ювілейним відділенням також починають свою роботу нові відділення в Харкові на Салтівці, Нових Будинках, у центрі та відділення в Краснограді.