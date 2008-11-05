У вівторок торги по долару закрилися на рівні 5,815/5,860 грн.

Харків. 5 листопада. УНІАН. У вівторок на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8050/5,8850, до 12:00 спред звузився до 5,8150/5,8600. До закриття цінові рівні залишилися без змін, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

«О 15:30 НБУ оголосив про інтервенцію на ринок по валютній парі USD/UAH – 5,7800/5,8200, по EUR/UAH – 7,4100/7,4600, по GBP/UAH – 9,3000/9,3600», – мовиться в повідомленні.

В Росії продовжують святкувати День народної єдності, тому торги по російському рубаю не проводяться.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у вівторок стартували з відмітки 1,2653/1,2655, а до 15:30 виросли до 1,2843/1,2845. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 7,3405/7,4520, до 12:00 цін концентрувалися в діапазоні 7,3795/7,4465. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні пішли вгору – 7,4640/7,5315.