США, Китай і Росія переслідують одну мету щодо Європи, - Каллас

Китай, Росія та США хочуть розколоти Європейський Союз, оскільки Європа набагато сильніша, коли тримається разом. Про це заявила верховний представник ЄС Кая Каллас, пише Politico.

"Їм не подобається Європейський Союз, це абсолютно очевидно. Але нам потрібно зрозуміти, чому їм не подобається ЄС. Справа в тому, що якщо ми будемо триматися разом, якщо будемо діяти спільно, то ми будемо рівними силами, ми будемо сильними", - сказала вона.

Каллас зазначила, що адміністрації президента США Дональда Трампа не подобається єдиний Європейський Союз, оскільки блок є геополітичною силою, з якою Вашингтону доводиться конкурувати. Вона додала, що останні заяви американського лідера є частиною стратегії "розділяй і володарюй".

Верховний представник ЄС заявила, що деякі країни-члени блоку намагаються зберегти власні канали зв'язку зі США після повернення Трампа до Білого дому. Вона підкреслила, що це викликає занепокоєння, оскільки "розділення ЄС насправді працює".

Каллас закликала всі країни Євросоюзу захищати блок і укладати угоди через європейські інститути, коли йдеться про США, Китай або Росію.

Раніше The Guardian писало, що Європа все частіше відкрито протистоїть президенту США Дональду Трампу. Критика на адресу лідера США з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца не є поодиноким випадком.

У виданні зазначили, що зараз ціла низка європейських лідерів, серед яких Еммануель Макрон, Кір Стармер і Джордж Мелоні, демонструють дедалі більшу готовність до публічного протистояння з Трампом. Зокрема, згадується, як Мерц відкрито заявив, що не вірить у наявність у США реалістичної стратегії щодо війни з Іраном.

