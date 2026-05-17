Війна в Україні триватиме ще дуже довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз

Експерт стверджує, що Росія все ще здатна вести війну завдяки своїм ресурсам.

Швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто, конфлікт триватиме ще дуже довго і може перейти в "нескінченну війну дронів". Такий прогноз озвучив експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль, пише Bild.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", – сказав він.

Експерт зазначив, що існує безліч історичних прикладів, коли війни затягувалися на роки, незважаючи на виснаження та ознаки миру, тому що обидві сторони вірили в неминучу перемогу. За його словами, у війні Росії в Україні також одна зі сторін може "занадто пізно зрозуміти, що кінець близький".

Відео дня

"Наразі, схоже, немає ефективних контрзаходів проти переважної сили безпілотників. Спочатку їх потрібно буде знищити на полі бою, перш ніж стане можливим ще один успішний наступ. Через високі витрати життєздатними варіантами залишаться лише лазери або кулемети", – сказав Уль.

Експерт стверджує, що Росія все ще здатна вести війну завдяки своїм ресурсам. Хоча існують економічні проблеми та санкції, системного колапсу, якого очікував Захід, не сталося.

Експерт також вважає, що в разі потенційного скорочення кількості добровольців, яких заманюють великими сумами грошей, Москва використовуватиме інші засоби для вербування персоналу на фронт. Можлива подальша часткова мобілізація або навіть перетворення "військової спеціальної операції" на "антитерористичну операцію".

При цьому, на його думку, Україна перебуває у невигідному становищі з точки зору людських ресурсів, і "нестача солдатів, і особливо піхоти, найімовірніше, стане серйозною проблемою".

Експерт зазначає, що наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій, і країна, як і раніше, залежить від західної зброї та розвідки.

"Ймовірно, ситуація ще більше загостриться. Останнім заходом, швидше за все, стане мобілізація чоловіків у віці від 18 до 25 років, які наразі звільнені від обов'язкової військової служби", – каже він.

Коли закінчиться війна – прогнози

Деякі західні спостерігачі та військові аналітики вважають, що припинення вогню між Росією та Україною може бути вже близько – і проміжні вибори в США можуть зіграти ключову роль у завершенні війни.

Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення. Втім, на думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, не слід довіряти заявам Путіна про "мир", адже той занадто часто "використовує обман і маневри, які спровоковані внутрішніми складнощами".

При цьому FT пише, що Путін може розглядати набагато ширші територіальні цілі у війні проти України, включаючи потенційні амбіції щодо Києва та Одеси.

Вас також можуть зацікавити новини: