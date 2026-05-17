Росія почала втрачати позиції в Україні, - The Economist

Цього року окупанти захопили близько 220 кв. км, або всього 0,04 % території України. Але останнім часом Україна почала відвойовувати території.

Той факт, що навіть коротке перемир'я не втрималося, свідчить про те, що війна Росії проти України навряд чи скоро закінчиться.

Як пише видання The Economist, хоча істотного зниження інтенсивності бойових дій не спостерігається, але хід війни змінюється. Зазначається, що кількість ліквідованих на війні росіян залишається надзвичайно високою, а їхній весняний наступ зупинився.

Аналіз, проведений виданням, показав, що цього року Росія вперше з жовтня 2023 року зазнала невеликих, але значних територіальних втрат.

Крім того, за оцінками журналістів, станом на 12 травня на війні загинуло від 280 000 до 518 000 російських солдатів, а загальна кількість жертв (включаючи поранених) склала від 1,1 до 1,5 млн осіб.

"Це означає, що близько 3% довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або отримало поранення", - написало видання.

Журналісти зазначили, що ці жахливі втрати росіян відбуваються на тлі незначних успіхів на передовій. При цьому вони підкреслили, що поле бою стає дедалі складнішим через його розрізненість, оскільки українські безпілотники тепер переслідують війська ворога далеко за лінією фронту, що ускладнює перекидання російських підрозділів на передову без ризику стати мішенню.

Деякі джерела припускають, що російські війська все ще повільно просуваються вперед. Але, видання, посилаючись на власний аналіз, зазначило, що російські війська захопили цього року близько 220 кв. км, або всього 0,04% території України.

"Останнім часом Україна почала відвойовувати території. Дані за місяць показали, що ЗСУ відвоювали близько 189 кв. км. Росія, можливо, затягує підготовку до літнього наступу. Це також може стати поворотним моментом у війні", – підсумували журналісти.

Сили оборони завдали удару по низці російських військових об'єктів, серед яких прикордонний сторожовий корабель проекту 10410 у Дагестані. Як повідомив командувач Силами безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді, в ніч на 16 і 17 травня СБС завдали 186 вогневих ударів по 46 військових цілях і об'єктах ворога як на території самої РФ, так і на окупованих нею українських територіях.

А вчора керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук повідомляв, що окупанти стягують на Покровське та Костянтинівське напрямки найбільш боєздатні підрозділи, намагаючись оточити українських військових на північному заході Донбасу.

